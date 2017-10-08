"Playboy'un kurucusu Hefner, Türkiye'ye 'escort' yollardı!"

Geçen hafta ölen Playboy'un kurucusu Hugh Hefner’ın en şöhretli kız arkadaşlarından Holly Madison, ilişkilerinin bitmesinin ardından Playboy’un iç yüzünü anlatan bir kitap yazmış, “Down the Rabbit Hole” (Tavşan Deliğinden Aşağı) adlı o kitap New York çok satanlar listesine girmişti. 2015’te çıkan kitapta, Hakan Uzan’ın İstanbul’dan Los Angeles’a uzanan çapkınlık hikâyesinin de yer aldığı ortaya çıktı.

Playboy merakı

Holly Madison’ın Playboy Malikanesi’nde geçirdiği yedi yılın ardından yazdığı “Down the Rabbit Hole”, Hugh Hefner’ın ölümüyle yeniden gündeme geldi.

Hefner’ın yarattığı Playboy dünyasının gerçek yüzünün yansıtıldığı o kitapta, Hakan Uzan’ın Los Angeles’taki bir VIP eskort şirketi üzerinden Playboy kızlarını İstanbul’a getirttiği iddiası da yer alıyor.

Gece 3’te arardı

Kitapta, bir zamanlar Los Angeles’ta ünlü işadamlarına VIP eskort hizmeti veren Nici’s Girls’ün sahibi “Madam” Michelle Braun’un şu sözleri yer alıyor: “Hakan bazen beni gece 3’te arardı ve hemen dört Playmate göndermek durumunda kalırdım. İstanbul’a o zamanlar günün ilk uçuşu sabah 6’daydı ve Paris aktarmalıydı. Bazı zamanlar kızları bu uçuşa yetişmeleri için gecenin bir yarısı uyandırırdım.”

Pasaport krizi

O yıllarda, pasaportlarında Türkiye damgası olan malikane kızlarının “yılın playmate’i” seçilme şansını kaybettiği konuşuluyordu.