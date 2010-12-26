Playboy'un kurucusu 84 yaşında nişanlandı

T24 - Playboy dergisinin, kısaca "Hef" olarak bilinen 84 yaşındaki kurucu patronu, Amerikalı işadamı Hugh Hefner, kendinden 60 yaş küçük Crystal Harris'le nişanlandı.



VE KARŞINIZDA CRYSTAL HARRİS





Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da nişanını duyuran Hefner, 24 yaşındaki Playboy yıldızıyla hayatında üçüncü kez "dünya evine" gireceğini bildirdi.



Hugh Hefner, Twitter'daki mesajında, "Nişan yüzüğünü Crystal’a verdiğimde, gözyaşlarına boğuldu. Hatırladığım en güzel Noel hafta sonu bu oldu." ifadesini kullandı.



Hefner, 1953'te ünlü sinema yıldızı Marilyn Monroe fotoğraflarıyla Playboy işine başlamıştı.