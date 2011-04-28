Playboy'a poz veren Sıla Şahin tehdit ediliyor

T24

Almanya İstihbarat Teşkilatı BND’nin bildirdiğine göre aşırı dinci grupların internet sitelerinde Sıla Şahin hakkında çok sayıda tehdit içeren mesaj yayınlandı. Şahin, “İslamı aşağılamak” ve “Para için kendini satmak” ile suçlanırken, bazı gruplar açık tehditlere başvurdu. Cihadın Bekçileri adlı grubun sitesinde“Şahin dikkatli olsa iyi olur” tehdidi yer alırken bir başkasında “bunun bedelini ödeyecek” deniyor.