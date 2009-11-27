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Yaşam

Playboy'a '60'lık kapak kızı'

Ünlü erkek dergisi Playboy, kendi yayın tarihi çerçevesinde "en yaşlı kadını" kapağına taşıyacak.

27 Kasım 2009 02:00

T24 - Ünlü erkek dergisi Playboy, kendi yayın tarihi çerçevesinde "en yaşlı kadını" kapağına taşıyacak.

 

Hollandalı şarkıcı 60 yaşındaki Patricia Paay önümüzdeki ayki sayıda Playboy için soyundu.

Paay "Çok heyecanlıyım. Eminim sonuçlar çok iyi olacak. Saklayacak hiçbir şeyim yok" dedi. Çekimleri yapan fotoğrafçı Philip Riches de "Muhteşem bir vücudu var. Gerçekten çok rahat biri ve inanılmaz bir enerjiye sahip" ifadelerini kullandı.

Çekimlerin ormanlık bir alanda ağaçların arasında yapıldığı belirtildi. Paay aynı dergiye 1980'lerde de kapak olmuştu.


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