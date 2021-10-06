Playboy, tarihinde ilk kez kapağına bir eşcinsel bireyi taşıdı

Bretman Rock, Playboy kapağına çıkan ilk eşcinsel erkek oldu. 23 yaşındaki Filipinli Rock, Youtube'de videolar çekerek ünlü oldu ve sonrasında bir televizyon kanalı olan MTV'ye program yapmaya başladı.

Bretman Rock aynı zamanda Playboy kapağına çıkan 3. erkek. Daha öncesinde Playboy'un 68 yıllık tarihinde yalnızca derginin kurucusu Hugh Hefner ve "Bad Bunny" isimli şarkıcı kapakta yer almıştı.

"LGBT topluluğu için ve siyah insanlar için çok büyük bir şey"

Playboy'un Instagram sayfasına konuşan Rock, "Playboy'un kapağında bir erkek olması LGBT topluluğu için ve siyah insanlar için çok büyük bir şey. Her şey inanılmaz" dedi.

Brian Ziff tarafından fotoğraflanan kapakta, Rock siyah korse ve siyah platform topukların yanı sıra Kate Moss ve Dolly Parton gibi ikonların da kullandığı Playboy tavşanı kulakları, kravatları ve manşetleri giyiyor.