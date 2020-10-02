Playboy şirketi halka arz oluyor

Yılın başında dergi sektöründen çekilen Playboy şirketi, 9 yıl sonra borsada halka açılma kararı aldı.

Hayatını kaybeden Hugh Hefner'ın kurduğu Playboy dergisi, Mountain Crest isimli şirketle birleşerek Playboy'a 381 milyon dolar değer biçen ve 142 milyon dolar borcu da içeren bir anlaşmaya imza attı.

Mountain Crest ile birleşmenin 2021 yılının başında tamamlanması bekleniyor. Yeni şirket, Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayacak.

Mountain Crest, yatırım hedefleriyle tutarlı bir işi satın alan ve 'açık çek şirketi' olarak bilinen şirketlerden biri. Bu şirketler, özel bir şirketle birleşerek borsada halka arz ediyor.

Bu yılın başında kağıt baskı dergiyi bitiren Playboy şirketi, şu anda cinsel sağlık, giyim ve oyun alanlarında bir marka olarak çalışıyor. Playboy, 1953 yılında Hugh Hefner tarafından kurulmuş, ilk sayısının kapağında Marilyn Monroe yer almıştı.