Playboy malikanesine rekor fiyat

20 bin metrekarelik devasa alanı ve 29 odasındaki partilerindeki renkli görüntülerle ünlenen Los Angeles’taki Playboy Malikanesi, dünyanın en köklü gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker tarafından, 100 milyon dolarlık rekor fiyata kapı komşusu Daren Metropoulos’e satıldı.

Habertürk’ün haberine göre, Ocak ayında 200 milyon dolar olarak listelenen fiyat Playboy Enterprises kurucusu Hugh Hefner’in ömür boyu malikanede ikamet etmeyi tercih etmesi ile 100 milyon dolar oldu.

Hefner, 5 dönümlük arazi içinde bulunan malikanenin bakımı için malikanenin yeni sahibi Metropoulos’e her yıl 1 milyon dolar ödeyecek.