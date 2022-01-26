Playboy, istismarla suçlanan kurucu Hugh Hefner'a karşı kadınların yanında yer aldı: "Artık onun Playboy'u değil"

Playboy kurucusu Hugh Hefner'ın meşhur malikanede ve gece kulüplerinde kadınları istismarı ettiğine ilişkin suçlamaların ardından Playboy dergisi, 2017'de hayatını kaybeden Hefner'a karşı kadınları desteklediğini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, ABD'de yayımlanan 10 bölümlük yeni belgesel "Secrets of Playboy" (Playboy'un Sırları), 91 yaşında yaşamını yitiren Hugh Hefner'ın istismarlarını konu alıyor. Belgeselde Hefner'ın eski kız arkadaşları, Playboy kurucusunu "bir vampire" benzeterek, genç kadınların yaşamını mahvettiğini söylüyor.

Belgeselde kadınlar, Hefner'ın çevresinde bulunanların "bir kült" gibi olduğunu, kadınların genç yaşta onun çevresinde yetiştirildiğini anlatıyor. Hefner'ın eski sevgilisi Holly Madison, Playboy Malikanesi'ne 21 yaşında taşındığını, Hefner tarafından "beyninin yıkandığını" söyleyerek, ayrılmaktan korktuğunu vurguluyor.

Madison, malikanede haftada bir grup seks partileri verildiğini, genç kadınlara uyuşturucu verildiğini aktarıyor.

"Artık Hugh Hefner'ın Playboy'u değil"

Belgesel dizisinin ardından açıklama yayımlayan Playboy dergisi, güçlü bir şekilde kadınların yanında olduğu mesajını verdi.

"Bugünün Playboy'u, Hugh Hefner'ın Playboy'u değil" başlıklı mektupta "Bu kadınların hikayelerine güveniyor ve doğruluyoruz. Öne çıkarak deneyimlerini anlatan bu kişilere güçlü bir şekilde destek veriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Playboy markasını seks pozitif bir imaja ve kadınların çoğunlukta olduğu bir iş yerine çevirmeyi amaçlayan dergi, geçmişle yüzleşmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Hugh Hefner, 1953 yılında Playboy'u kurmuş, dergi dünyanın en çok satan erkek dergisi olmuştu.