Playboy güzelleri üç boyutlu!

T24

Dergi sözcüsü Theresa Hennessey, okurlarının neyle karşılaşacağını şöyle anlatıyor: “Yeni, yaratıcı şeyler yapmak istiyoruz. Elinde bir kadeh şarap tutan kadın, gözlüklerle baktığınızda size doğru geliyormuş gibi olacak. Hayranlarımız da ‘Yılın Playmate’ini daha yakından görmekten mutlu olacaktır.” Ancak orta sayfa her sayıda üç boyutlu olmayacak. Playboy’un kurucusu Hugh Hefner ilk sayılardan itibaren üç boyutlu dergi fikrine sahipmiş ama o zamanlar dergiye 3D gözlük ekleyecek kadar fazla para yokmuş.