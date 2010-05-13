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Yaşam

Playboy güzelleri üç boyutlu!

Derginin orta sayfasına haziran sayısından itibaren özel gözlüklerle bakılabilecek üç boyutlu posterler konulacak.

13 Mayıs 2010 03:00

Playboy güzelleri artık üç boyutlu görünecekT24 - Ünlü erkek dergisi Playboy’a yeni teknoloji geliyor. Derginin orta sayfasına haziran sayısından itibaren özel gözlüklerle bakılabilecek üç boyutlu posterler konulacak.

Dergi sözcüsü Theresa Hennessey, okurlarının neyle karşılaşacağını şöyle anlatıyor: “Yeni, yaratıcı şeyler yapmak istiyoruz. Elinde bir kadeh şarap tutan kadın, gözlüklerle baktığınızda size doğru geliyormuş gibi olacak. Hayranlarımız  da ‘Yılın Playmate’ini daha yakından görmekten mutlu olacaktır.” Ancak orta sayfa her sayıda üç boyutlu olmayacak. Playboy’un kurucusu Hugh Hefner ilk sayılardan itibaren üç boyutlu dergi fikrine sahipmiş ama o zamanlar dergiye 3D gözlük ekleyecek kadar fazla para yokmuş.

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