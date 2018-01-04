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Playboy Dergisi kapanıyor

Dergi, geçen yıl "Çıplak kadın fotoğrafı yayınlamama" kararı almıştı

04 Ocak 2018 04:49

Erotik fotoğraflarıyla 1953’ten beri dünyanın en bilinen markaları arasına giren Playboy Dergisi, yayın hayatına veda etmeye hazırlanıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre ABD’nin Wall Street Journal Gazetesi, Playboy grubunun, kurucuları Hugh Hefner’in eylül ayında yaşamını yitirmesinin ardından dergiyi kapatmaya hazırlandığını yazdı.

Playboy grubunun çoğunluk hissesine sahip Rizvi Treverse grubunun yöneticilerinden Ben Kohn, yaptığı açıklamada, televizyon, gece kulüpleri ve kumarhane yatırımlarına odaklanmak için satışları son yıllarda hızla düşen dergiyi kapatmayı düşündüklerini söyledi. Dergi, geçen yıl “Çıplak kadın fotoğrafı yayınlamama” kararı almıştı.

 

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