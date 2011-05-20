T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Playboy dergisi 57 yıllık arşivini internete taşıyor

Son yıllarda güç kaybeden erkek dergisi Playboy, 57 yıllık arşivini internete sunarak yeniden dikkat çekmeye çalışıyor.

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Son yıllarda güç kaybeden erkek dergisi Playboy, 57 yıllık arşivini internete sunarak yeniden dikkat çekmeye çalışıyor.


 
Ünlü erkek dergisi Playboy gelmiş geçmiş tüm sayılarının ve bu sayıların tüm sayfalarının ulaşılabileceği yeni bir üyelik servisi sunmaya başladı.

msnbc.com'un haberine göre, 'i.Playboy.com' adlı internet bazlı hizmet sayesinde derginin bundan neredeyse 60 yıl önce çıkan Marilyn Monroe'lu sayılarından bugün raflardaki en yeni sayısına kadarki 682 sayısına da ulaşmak mümkün.

Chicago merkezli Playboy 2006 yılında 3,15 milyon okuyucuya ulaşırken bugünlerde bu sayı ani bir düşüşle 1,5 milyona kadar geriledi.

Okuyucuların yeniden ilgisini çekmeye uğraşan dergi orta kapağı üç boyutlu bir sayı çıkarmış ve bir başka sayısında da çizgi karakter Marge Simpson'ı soymuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24