Playboy dergisi 57 yıllık arşivini internete taşıyor

T24 - Son yıllarda güç kaybeden erkek dergisi Playboy, 57 yıllık arşivini internete sunarak yeniden dikkat çekmeye çalışıyor.







Ünlü erkek dergisi Playboy gelmiş geçmiş tüm sayılarının ve bu sayıların tüm sayfalarının ulaşılabileceği yeni bir üyelik servisi sunmaya başladı.

msnbc.com'un haberine göre, 'i.Playboy.com' adlı internet bazlı hizmet sayesinde derginin bundan neredeyse 60 yıl önce çıkan Marilyn Monroe'lu sayılarından bugün raflardaki en yeni sayısına kadarki 682 sayısına da ulaşmak mümkün.

Chicago merkezli Playboy 2006 yılında 3,15 milyon okuyucuya ulaşırken bugünlerde bu sayı ani bir düşüşle 1,5 milyona kadar geriledi.

Okuyucuların yeniden ilgisini çekmeye uğraşan dergi orta kapağı üç boyutlu bir sayı çıkarmış ve bir başka sayısında da çizgi karakter Marge Simpson'ı soymuştu.



