Playboy çıplaklığı geri getiriyor

ABD'deki Playboy dergisi geçen yıl aldığı karardan vazgeçerek çıplaklığı geri getireceğini duyurdu.

Playboy dergisinin yeni yaratıcı yönetmeni Cooper Hefner çıplaklıktan vazgeçmenin "bütünüyle bir hata" olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Hefner "Bugün kimliğimizi geri alıyoruz ve kim olduğumuzu ortaya koyuyoruz" dedi.

Dergi Mart-Nisan sayısında kapağına #NakedIsNormal (Çıplak normaldir) etkiketini de taşıdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu dönüşü "iyi bir karar" olarak nitelerken kimileriyse kararla ilgili "Dergiler iyi satmıyor. Ücretsiz pornonun erişiminin çok kolay olması kötü oldu" şeklinde yorumlar getirdi.

Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner'in 25 yaşındaki oğlu Cooper Hefner "Derginin çıplaklığı betimleme tarzının eskimiş olduğunu ilk ben kabul ederim. Çıplaklık hiç bir zaman sorun olmadı çünkü çıplaklık sorun değildir" dedi.

Mississippi Üniversitesi'nden gazetecilik profesörü Samir Hüsni, Playboy'un çıplaklık yasağının yeni okurları kendine çekmektense yabancılaştırdığını söyledi. Hüsni "Playboy ve çıplaklığın olmaması bir tezat" dedi.

Hüsni derginin dijital çağda çıplaklığın sıradan olduğu bir dönemde genç kesimlere hitap etmek için bir yol bulması gerektiği kanısında.

Dergi bir sonraki sayısında Playboy Felsefesi ve Parti Şakaları gibi eski bölümlerine de yer verecek.

Derginin gelecek sayısında ABD'de kamuya açık yerlerde bebek emzirme ve kadınların üstsüz dolaşmasını engelleyen yasaların değişmesi için aktivistlik yapan oyuncu Scarlett Byrne'in da bir makale yazması bekleniyor.

Playboy kapağındaki "Erkekler için eğlence" ifadesini de çıkaracak.

Hefner "Playboy her zaman erkeklerin ilgi alanlarına odaklanacak ancak cinsiyetlerin rolleri toplumda değişmeyi sürdürdükçe biz de değişeceğiz" dedi.

1953'te kurulan Playboy, 2016'da internetin, çıplaklığı modası geçmiş bir kavram haline getirdiği için çıplak fotoğrafları kullanmaktan vazgeçmişti.

Playboy'un 1970'li yıllarda 5.6 milyonluk tirajı geçen yıl 700 binin altına inmişti.

Buna karşın dergi papyonlu tavşan başı logosunun kozmetik ürünlerde, içkilerde ve mücevher sektöründe satışından kar ediyor.