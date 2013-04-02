Playboy Apple için çıplaklıktan vazgeçti

Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy, yeni iPhone uygulamasında ‘giysilerini çıkarmamaya’ karar verdi. Playboy, yeni mobil uygulamalarında Apple’ın kurallarına sadık kalacaklarını ve çıplaklığa yer vermeyeceklerini belirtti.

Playboy, iPhone ve iPad için hazırlanan yeni uygulamasında çıplaklığın sınırlı olacağını açıkladı. Alınan karar kapsamında, erotik modellerin mobil uygulamada sadece giyinik halleri yer bulacak.

CNET’in haberine göre Playboy, Apple’ın belirlediği standartların dışına çıkmamak için çıplaklığa yer vermeyecek. Dergi adına açıklama yapan bir yetkili, “Apple’ın içerik standartlarına saygı gösteren bir uygulama olacak... Erotik modellerin fotoğrafları bulunacak ancak erkekler bu noktadan sonra biraz daha hayal güçlerini kullanmak zorunda” dedi.

Konu hakkında açıklama yapan Playboy Enterprises CEO’su Scott Flanders, “Playboy markasının genişlemesiyle düşünceleri tahrik eden ve baştan çıkarıcı bir uygulama hazırlamak istedik... iPhone için Playboy’u Y kromozomu taşıyan yeni nesil için yeniden tasarladık” ifadesini kullandı.

Uygulamanın bedeli ise aylık 1.99, altı aylık 10.99 dolar. Yıllık üyelik istiyorsanız 19.99 doları gözden çıkarmalısınız. Mobil uygulamanın açılış videosunda 2011 Şubat ayı güzeli Kylie Johnson yer alıyor.