PlayStation 5'in lansmanı yapıldı; konsola çıkacak ilk oyunlar tanıtıldı

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Sony, dün akşam yeni oyun konsolu Playstation 5'i internet üzerinden ilk kez oyunseverlere gösterdi ve konsol için çıkacak ilk oyunlardan bazılarını tanıttı.

Fragmanları gösterilerek duyurulan oyunların büyük bir bölümü popüler serilerin yeni oyunlarıydı. Lansmanda duyurulan oyunlar arasında yeni bir "Ratchet & Clank", “Spider-Man,” “Gran Turismo,” “Resident Evil,” “Hitman” ve “Horizon" oyunu yer aldı. Ayrıca eski platformlar için yapılan "Demon's Souls" oyununun PlayStation 5 için yenileneceği de bildirildi.

Koronavirüs salgını sebebiyle internet üzerinden düzenlenen organizasyonda popüler oyun serilerinin yanı sıra bağımsız stüdyolar tarafından geliştirilmiş 'indie' oyunlara da verildi.

Lansmanda PlayStation 5'in fiyatıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Organizasyonun sonunda PlayStation 5, ilk kez izleyicilere gösterildi. PS 5'in bir disk okuyuculu, bir de sadece dijital yüklemelere açık versiyonu olacağı belirtildi.

Lansmanda konsola ek olarak medya kumandası, şarj istasyonu, titreşimli oyun kumandaları, yüksek çözünürlüklü kamera ve bir kulaklık tanıtıldı.

PlayStation 5, selefi PS4'ten yedi yıl sonra piyasa çıkmış olacak.