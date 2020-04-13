PlayStation 4 fiyatları bazı sitelerde iki katına çıktı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı hem sıfır hem de ikinci el PlayStation 4 fiyatları iki katına yükseldi. Sony konuyla ilgili açıklama yapsa da fiyatların eski haline ne zaman döneceği bilinmiyor.

PlayStation 5’in çıkış tarihi yaklaştıkça PlayStation 4 fiyatlarında gözle görülür bir azalış bekleniyordu. Ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle PlayStation ürünlerinde de tedarik sorunu yaşanmaya başlandı. Sonra da buna bağlı olarak bazı alışveriş sitelerinde ürün fiyatlarında artış yaşandı.

Şu anda PlayStation 4 veya PlayStation 4 ailesinin modellerini satın almak isteyenler, internet alışverişi sitelerine girdiği zaman bir şokla karşılaşıyor. Covid-19 salgını öncesinde 2 bin TL civarında seyreden fiyatlar, şu anda 5 bin TL’ye yaklaşmış durumda. Hatta Pro modellerinde daha da yüksek fiyatlar bulunuyor.

Webtekno'nun aktardığına göre Vatan ve Teknosa gibi zincirlerde ise PlayStation 4 stokta bulunmuyor. Salgın dolayısıyla stok yenileme konusunda sorun yaşanıyor.

Fiyatların bu hâle gelmesinin ardından kullanıcılar konuyla ilgili Sony’den bir açıklama istemeye başladı. Beklenen açıklama PlayStation Türkiye cephesinden geldi. Açıklamada PlayStation konsol ve aksesuarları için Sony tarafından bir fiyat artışı yapılmadığı, aynı zamanda tüketicilere tavsiye edilen satış fiyatını da değiştirmedikleri söylendi.

Sony, yakın zamanda PlayStation Plus üyeliklerine yapacağı zammı sebep belirtmeden fakat Koronavirüs salgını dolayısıyla olduğu tahmin edilen bir karar alarak ertelemişti. Son durum PlayStation sahiplerini doğrudan etkilemese de bu süreci PlayStation 4 alarak geçirmeyi hedefleyen insanları bir hayli etkilemiş durumda.

İkinci el PlayStation 4 fiyatları da hareketlendi

Sıfır PlayStation 4 fiyatları artınca ikinci el PlayStation 4 fiyatları da doğal olarak yükselmeye başladı. Her ne kadar sıfır ürünlerde olduğu gibi iki katına artan fiyatlar olmasa da ciddi bir artış söz konusu. Salgından önce çok daha düşük fiyatlara alınabilen PlayStation 4 Slim 500 GB modeli, şu anda 3 bin TL’ye yaklaşan ikinci el ilanlarına sahip.