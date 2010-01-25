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Yaşam

Play Station 3'ü bile kırdı

Ünlü hacker PlayStation 3'ü kırdığını duyurdu...

25 Ocak 2010 02:00

T24- Geçtiğimiz aylarda iPhone 3G S'i kıran GeoHot lakaplı George Hotz, Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 3'ü 5 hafta içerisinde kırmayı başardığını açıkladı.


Geohot, kendi blog yazısında "PS3'ün bütün sistem belleğine okuma ve yazma erişimim var. İşlemciye de girmeyi başardım. Kısacası kırılamaz denilen PlayStation 3'ü de kırdım" dedi.

PS3'ün kırılmasıyla birlikte PlayStation 3'te normalde izin verilmeyen işlemler yapılabilecek. PS3 için birçok özel yazılım geliştirilebilecek ve daha da önemlisi oyunları PS3'te oynamak için orijinal oyuna ihtiyaç duyulmayacak; zira orijinal oyunların kopyaları da bu konsol altında çalışabilecek.

Sony'nin GeoHotz'un bu açıklamasından sonra ne yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
 

Ünlü hacker PlayStation 3'ü kırdığını duyurdu

Geçtiğimiz aylarda iPhone 3G S'i kıran GeoHot lakaplı George Hotz, Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 3'ü 5 hafta içerisinde kırmayı başardığını açıkladı.

Geohot, kendi blog yazısında "PS3'ün bütün sistem belleğine okuma ve yazma erişimim var. İşlemciye de girmeyi başardım. Kısacası kırılamaz denilen PlayStation 3'ü de kırdım" dedi.

PS3'ün kırılmasıyla birlikte PlayStation 3'te normalde izin verilmeyen işlemler yapılabilecek. PS3 için birçok özel yazılım geliştirilebilecek ve daha da önemlisi oyunları PS3'te oynamak için orijinal oyuna ihtiyaç duyulmayacak; zira orijinal oyunların kopyaları da bu konsol altında çalışabilecek.

Sony'nin GeoHotz'un bu açıklamasından sonra ne yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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