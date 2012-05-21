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Spor

Platini: Şike yapan haydutların karşısında durulmalı

Platini, İtalyan SkySport kanalına sert açıklamalarda bulundu

21 Mayıs 2012 11:47

UEFA Başkanı Michel Platini şikenin futbolun en büyük düşmanı olduğunu ve son yıllarda artan maç sonucunu manipüle etme girişimleri karşısında futbolculara büyük görevler düştüğünü söyledi.

İtalyan SkySport kanalına sert açıklamalarda bulunan Platini şöyle konuştu:

“Futbolu kurtarabilecek olan sadece futbolculardır. Maçları ayarlamaya çalışan haydutların karşısında onların durması gerekiyor. Şike yapan futbolcu kim olursa olsun, hatta tek bir maçta olsa dahi, para karşılığında kendisini satmışsa, bir daha hiç futbol oynayamayacak. Başka birşey yapabilirler ama futbol oynayamazlar. Şikenin karşısında sadece onlar durabilir, bunu yapmaları gerekiyor.”

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