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Yaşam
Deutsche Welle

Platini komisyona hesap verecek

UEFA başkanlığı askıya alınan Michel Platini'ye neden iki milyon Frank ödendiği araştırılıyor.

18 Aralık 2015 11:29


Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) etik komisyonu, geçici olarak başkanlık görevinden alınan Sepp Blatter'den sonra bugün de Avrupa Birliği Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) başkanı Michel Platini'nin durumunu görüşecek.

90 gün süreyle görevden uzaklaştırılan Platini'nin komisyona şahsen değil, avukatları aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

Peşinen cezalandırıldığını iddia eden Platini, etik komisyonundan olumsuz karar çıkması halinde uluslararası spor mahkemesi CAS'a başvuracağını açıkladı.

FİFA etik komisyonu, 2011 yılında Blatter tarafından Platini'ye neden iki milyon İsviçre Frangı ödendiğini araştırıyor.

Blatter ve Platini paranın 1998 – 2002 yıllarındaki hizmetlerinden dolayı gecikmiş ücret olarak ödendiğini beyan etmişlerdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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