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Spor
Deutsche Welle

Platini FIFA başkanlığına soyunuyor

UEFA Başkanı Michel Platini'nin, ağır bir dille eleştirdiği Sepp Blatter'in koltuğuna adaylığını birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor.

29 Temmuz 2015 00:11


Fransız futbolunun efsanevi isimlerinden UEFA Başkanı Michel Platini‘nin önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan olağanüstü FIFA kongresinde başkanlığa aday olmaya karar verdiği bildirildi. Çeşitli kaynaklar, bir süredir bununla ilgili temaslarda bulunan Platini'nin, gördüğü yoğun destek üzerine böyle bir karar aldığı ve bu kararı birkaç gün içinde açıklayacağı belirtiliyor.

Alman haber ajansı dpa'ya göre, Avrupa, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Orta Amerika konfederasyonları Platini'ye destek vereceklerini beyan ettiler. Almanya Furbol Federasyonu Başkanı Wolfgang Niersbach da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ‘Platini tabi ki uygun bir aday ancak böyle bir kararı ancak kendi alabilir' demişti.

60 yaşındaki Platini'nin FIFA başkanı olması durumunda, UEFA başkanlığına en yakın isim olarak futbol çevrelerinde Wolfgang Niersbach'ın adı geçiyor.

FIFA olağanüstü kongresi 26 Şubat 2016 tarihinde yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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