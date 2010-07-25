Platformdaki alarm sistemi devre dışı bırakılmış

T24 - Meksika Körfezi’nde felakate yol açan petfol platformunda çalışan bir mühendise göre patlama tamamen ihmalden. Platformdaki alarm sistemi, patlamadan birkaç hafta önce devre dışı bırakılmış. Nedeni ise yanlış alarm yüzünden işçiler uyanmasın. Şirketin yoğun eleştiri alan CEO’su Tony Hayward çok yakında istifa edebilir.

Meksika Körfezi’ndeki korkunç petrol sızıntısının, büyük bir ihmâlden kaynaklandığı iddiaları güçleniyor. Petrol platformunda çalışan elektronik mühendislerinden Michael Williams, Daily Telegraph Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarla gündemi bir anda değiştirdi. Williams’a göre, platformda, nisan ayındakine benzer olası patlamalar öncesinde uyarıcı özellik taşıyan bir alarm sistemi bulunuyor.



11 kişi boş yere öldü

İddialara göre bu alarm sistemi çalışır durumda olsaydı, patlamadan önce platform çalışanları, en kötü ihtimâlle olay yerinden uzaklaşacak ve böyle 11 kişinin ölmesi engellenmiş olacaktı. Alarm sisteminin, aciliyeti haber vermek dışında bir başka özelliğiyse, motor odalarındaki hava menfezlerini otomatik olarak kapatması. Eğer alarm sistemi çalışsaydı, bu işlevi de görecek, kapanan hava menfezlerinden içeriye doğalgaz girmeyecekti. Zira yaşananların, doğalgazın içeri girmesi sonucu, motorların giderek daha hızlı çalışmaları ve daha sonra da patlamalarından kaynaklandığı uzmanların ortak görüşü.

Nisan ayından bu yana pazar değeri 46 milyar euro dolaylarında gerileyen platformun sahibi British Petrolium’da (BP), “hakikat ânı” yaklaşıyor. Şirketin yoğun eleştiri ve siyasî baskı altındaki CEO’su Tony Hayward’ın çok yakında istifa edeceği konuşuyor. Sky News’in iddiasına göre Hayward Salı günü istifa edecek ve yerine de, BP’nin Amerika ve Asya’daki faaliyetlerini yöneten Amerikalı işadamı Robert Dudley geçecek. Haywards’ın, istifayı birkaç haftadır düşündüğü ve baskılar sonunda artık son kararını kesin olarak verdiği; BP yönetim kurulunun da, bu karara olumlu baktığı belirtiliyor.



Bu plajda petrol var

ÇİN’in kuzeydoğusundaki Dalian Limanı, bugünlerde Meksika Körfezi’ni aratmıyor. Çin tarihinin bilinen en büyük petrol sızıntısının yaşanmasının ardından, liman kentinin yerlileri, herhangi bir koruma olmaksızın yaraları sarmaya çalışıyorlar. Çevre örgütü Greenpeace’in yayınladığı bu kareler, yerli halkın, tehlikelere karşı hiç uyarılmadığını gösteriyor.