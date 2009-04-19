Plastikte obezite tehlikesi!

Amerika'da gerçekleştirilen bir araştırma, plastik maddelerde bulunan kimyasal maddelerin çocuklarda obeziteye yol açtığını ortaya çıkardı.



Araştırma, çocuklarda plastik maddelerle temas miktarı arttıkça şişmanlığın da arttığını gösterdi.New York Times'ın haberine göre, Mount Sinai Medical Center tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları Amerikan tıp dergisi Epidemiology'de yayınlanan araştırma, New York'un Doğu Harlem bölgesinde yaşayan 500 çocuk üzerinde gerçekleştirildi.



Yaşları 2 ile 5 arasında değişen çocuklardan alınan idrar örneklerinin incelenmesine dayanan araştırma, şişman çocukların idrarında zayıflara göre daha fazla “fitalat' adlı kimyasal madde bulunduğunu ortaya çıkardı.“Fitalat' adı verilen kimyasal madde plastik imalatında kullanılıyor ve plastiğin yumuşayarak esneklik kazanmasını sağlıyor. Oyuncaklardan ev eşyalarına ve poşetlere kadar hemen her plastik eşyada bulunan fitalat maddesi, ayrıca tırnak cilası ve bazı kozmetiklerde de kullanılıyor. Doğu Harlem'de gerçekleştirilen araştırmaya göre, çocuklarda şişmanlık arttıkça, vücuttaki fitalat maddesinde de artış gözleniyor. Bir başka deyişle, plastik maddelerle temas arttıkça, çocuklar daha fazla şişmanlıyor.



Epidemiology'de yayınlanan rapora göre, konuyla ilgili ilk bulgular fareler üzerinde yapılan deneylerle de doğrulanmış durumda. Buna göre, farelere Bisfenol A olarak bilinen ve plastik imalatında kullanılan “fitalatö madde verildi. Bu maddenin vücuttaki hormonların çalışmasını sağlayan temel hormonu üreten endoktrin bezinin çalışmasını bozduğu tespit edildi. Endoktrin sistemi bozulan farelerde şişmanlamaya yol açan hormonal bozukluklar meydana geldi.Bilim adamları, aynı etkinin çocuklarda da meydana geldiğini saptadı. Buna göre, plastik maddelerle temas eden çocuklar “fitalatö maddeyi alıyor ve bu da endoktrin sistemini altüst ediyor. Plastik maddelerin kanserojen etki gösterdiği daha önce de bilinmekteydi. Ancak şişmanlıkla plastik arasında ilk kez bir bağlantı tespit ediliyor.

