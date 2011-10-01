-Plastik yerine ''çanak damacana'' NEVŞEHİR (A.A) - 01.10.2011 - Çanak ve çömlek yapımıyla ünlü Nevşehir'in Avanos ilçesindeki ustalar, plastik damacanaya alternatif olarak ''çanak damacana'' üretti. Çömlek üreticisi Osman Şibik, son günlerde plastik damacanalara alternatif olarak üretikleri su sebillerine ilginin arttığını söyledi. Plastik damacaların zararları ve doğal ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte topraktan yapılan çanak damacanalara da talebin arttığını anlatan Şibik, damacana şişesi şeklini verdikleri Avanos toprağından yapılan çanak damacanalara musluk monte ettiklerini söyledi. Şibik, çanak damacanaya ilginin her geçen gün arttığını, güveç imalatını bırakıp küp imalatına başlayacak duruma geldiklerini söyledi. Avanos'ta topraktan yapılan çanak damacanaların içerisine konulan suyun ısısını terleme yoluyla dışarı atarak suyu soğuttuğunu anlatan Şibik, ''Bu tür kaplar canlı organizmalar gibidir, suyu içine koyduktan sonra terleme yoluyla içindeki sıcağı dışarı atarlar. Böylelikle suyun soğuk kalmasını sağlarlar ve yüzde yüz doğal bir ürün olmasından dolayı da bakteri üretmezler'' diye konuştu. Yaptıkları çanak damacanaların hem doğayla barışık hem de plastiklere oranla daha dekoratif ve estetik durduğunu ifade eden Şibik, şunları kaydetti: ''Kulplusu var, kulpsuzu var, istediğiniz boyda olanı var. Sizin ihtiyacınız nasılsa biz o ihtiyaca göre üretim yapıyoruz. Avanoslu çömlek ustaları olarak tüm Türkiye'deki insanlara sesleniyoruz, 'zararın neresinden dönerseniz kardır. Hiç olmazsa yapacağınız şey plastik damacanayla aldığınız suyu evinizde topraktan mamul damacanaya aktarın ve su ihtiyacınızı oradan karşılayın'. Çünkü bir damacana aldığınızda nereden baksanız bir hafta, 10 gün, 15 gün boyunca su plastik şişede duruyor. Hiç olmazsa 10 günlüğüne de olsa bu toprak damacanalarda sularınızı muhafaza edin.'' Çanak damacanaları 5, 10, 15 ve 20 litrelik olarak imal ettiklerini belirten Şibik, fiyatlarının da 5 liradan başladığını sözlerine ekledi.