Plastik ve şampuandaki kanser riski tescillendi

T24 - Amerikan Sağlık Bakanlığı, bazı şampuanlarda bulunan ‘formaldehit’in lösemi ve geniz kanserine, plastikte bulunan ‘stiren’in idrar yolu kanserine neden olabileceğini açıkladı.

Milliyet gazetesinin haberine göre; ABD hükümeti kimya piyasasında yaygın olarak kullanılan formaldehit ve stiren adlı maddeleri kanserojen maddeler listesine ekledi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yapı malzemeleri, ev gereçleri ve bazı şampuanlarda bulunduğu iddia edilen formaldehit ile, plastik, lastik ve özellikle sigarada bulunan stiren, insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle 240 maddelik listeye girdi. ABD’de bulunan Ulusal Zehir Bilim Programı adlı kurum formalhedit maddesinin lösemi ve geniz kanserine yol açabileceği uyarısını yaptı. Aristolojik asitin ise böbrek hastalığı bulunan insanlarda idrar yolları kanserine neden olabileceği belirtildi.



Uzmanlar: Doğru olan bu

Ulusal Zehir Bilim Programı Başkanı Linda Birnbaum, “Tek istediğimiz insanların kansere neden olan maddelere maruz kalma oranını azaltmak” dedi. ABD Ulusal Kaynakları Savunma Konseyi görevlisi Jennifer Sass da, “Kimya endüstrisi bugüne kadar bu gerçeği görmemezlikten geldi. Ancak en sonunda hükümetimiz doğru olanı açıkladı. Evlerde, okullarda ve işyerlerinde bulunan bu maddelerin aslında sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.



Başağrısı yapıyor

Sağlık Bakanlığı, ayrıca formaldehitin saç bakım ürünlerindeki fazlalığına değindi. Bakanlık geçtiğimiz günlerde ABD’de bir kuaförde Brezilya’da üretilen bir şampuan nedeniyle sağlık problemleri yaşandığını belirtti. Formalheditin tehlikesine örnek gösterilen bu durumda, şampuanı kullananların başağrısı, burun kanaması, mide bulantısıyla hastaneye başvurduğu bildirildi. Amerikan Kimya Konsey Başkanı Cal Dooley ise, “Bu durum tüketicileri korkutacak” dedi.