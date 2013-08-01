Plastik terliklerde kanser tehlikesi

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan plastik terliklerin sağlık açısından bazı riskleri barındırdığı ortaya çıktı. Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) inisiyatifi ile yapılan araştırmada, farklı fiyat aralıklarından seçilen on plastik terlik incelenmek üzere laboratuara gönderildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, terlikler yüksek oranda cilt üzerinden vücuda alınabilecek kimyasal maddeler içeriyor.

Terlikler PAH içeriyor

Deutsche Welle Türkçe'de yer alana habere göre, terliklerde tespit edilen en tehlikeli kimyasal ise polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) adı verilen madde. PAH, kanserojen olarak biliniyor. Almanya Federal Çevre Dairesi uzmanları, uzun zamandır bu maddenin kullanımının bir sınır değeri belirlenerek kısıtlanmasını talep ediyor, ancak henüz bu yönde bir düzenleme yürürlüğe girmedi. Laboratuar sonuçlarına göre test edilen on terlikten altısında, söz konusu sınır değerinin üzerinde PAH maddesi tespit edildi.

Crocs firması da test edildi

Test edilen yedi terliğin ise ağır metaller içerdiği belirlendi. Bu metaller her ne kadar cilt tarafından alınmasa da, çöpe atıldığı takdirde içerisinde bulunan krom, kurşun ve kadmiyum nedeniyle çevreyi kirletiyor.

Uzmanlar, plastik terliklerin çorapla giyilmesi tavsiyesinde bulunuyor.