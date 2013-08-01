T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Plastik terliklerde kanser tehlikesi

Almanya'daki araştırmanın sonucuna göre plastik terliklerde kanserojen maddenin olduğu ortaya çıktı

01 Ağustos 2013 21:55

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan plastik terliklerin sağlık açısından bazı riskleri barındırdığı ortaya çıktı. Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) inisiyatifi ile yapılan araştırmada, farklı fiyat aralıklarından seçilen on plastik terlik incelenmek üzere laboratuara gönderildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, terlikler yüksek oranda cilt üzerinden vücuda alınabilecek kimyasal maddeler içeriyor.

 

Terlikler PAH içeriyor

 

Deutsche Welle Türkçe'de yer alana habere göre, terliklerde tespit edilen en tehlikeli kimyasal ise polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) adı verilen madde. PAH, kanserojen olarak biliniyor. Almanya Federal Çevre Dairesi uzmanları, uzun zamandır bu maddenin kullanımının bir sınır değeri belirlenerek kısıtlanmasını talep ediyor, ancak henüz bu yönde bir düzenleme yürürlüğe girmedi. Laboratuar sonuçlarına göre test edilen on terlikten altısında, söz konusu sınır değerinin üzerinde PAH maddesi tespit edildi.

 

Crocs firması da test edildi

 

Test edilen yedi terliğin ise ağır metaller içerdiği belirlendi. Bu metaller her ne kadar cilt tarafından alınmasa da, çöpe atıldığı takdirde içerisinde bulunan krom, kurşun ve kadmiyum nedeniyle çevreyi kirletiyor.

Uzmanlar, plastik terliklerin çorapla giyilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

 

ETİKETLER

plsatik terlikkansertehlikekanserojen maddeuzmanlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24