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Sağlık

Plastik şişeler erkekliğe zarar veriyor

Plastik şişedeki maden sularını içerken, kadınlık hormonu östrojen alıyor olabilirsiniz...

27 Mart 2009 02:00

Plastik şişedeki maden sularını içerken, kadınlık hormonu östrojen alıyor olabilirsiniz...

Hindustan Times gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Alman bilim insanları, plastik şişeden suya geçen bazı maddelerin östrojen hormonu etkisi gösterdiğini saptadı.

Frankfurt'taki Goethe Üniversitesinden Martin Wagner ve Joerg Oehlmann, paketleme malzemesinden gıdalara bulaşan maddelerin insanları yapay hormonlara maruz bırakıp bırakmadığını anlamak için 20 çeşit maden suyu markasını tahlil etti.

Araştırmacılar, 9 çeşit cam şişede maden suyu, 9 çeşit plastik şişede maden suyu ve 2 çeşit içi plastik filmle kaplı karton kutudaki maden suyundan örnekler alarak östrojen içeren maddeler bulunup bulunmadığına baktı.

Örneklerin yüzde 60'ında östrojen bulunduğu, cam şişelerdeki östrojen miktarının plastik şişelerdekilerden daha az olduğu tespit edildi.

Cam şişedeki maden sularının yüzde 33'ünde, plastik şişe ve kutulardaki suların ise yüzde 78'inde önemli miktarda hormon bulunduğu saptandı.

Bilim insanları, üreme sistemi üzerindeki etkisine bakmak için bu su örneklerinde Yeni Zelanda çamur salyangozları yetiştirdi. Plastik şişelerdeki sularda, diğerlerine oranla iki kat daha fazla salyangoz embriyonu geliştiği görüldü.

Bulgular, Environmental Science and Pollution Research dergisinde yayımlandı.

(AA)

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