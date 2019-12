Plastik şişe üzerinde okyanusu geçecek

T24 -

Plastiki'de neler var?

Zengin bir ailenin varisi mi, maceracı bir çevreci mi?

12.500 plastik şişeden yapılan Plastiki San Francisco'dan demir aldı.Böylelikle Plastiki'nin 7.500 mil sürecek olan yolculuğu da başlamış oldu. Plastiki'nin yolculuğunun Sidney'de son bulması planlanıyor.Plastiki'nin fikir babası David de Rothschild'ın amacı Pasifik'teki Çöp Girdaplarına dikkat çekebilmek.Varlıklı bir aileden gelen Rohtschild, 2006 yılında UNEP tarafından açıklanan bir raporla harekete geçmiş. Raporda plastik atıkların okyanuslardaki yaşamı nasıl olumsuz etkilediğine yer veriliyordu. Rothschild, "Bu konuda hepimizin sorumluyuz, çünkü hepimiz günlük yaşam içinde plastik kullanıyoruz." diyor ve ekliyor "Bugün kullandığımız plastiklerin aslında neredeyse yüzde yüzü geri dönüştürülebilir ürünlerden yapılıyorlar. Ancak bunların sadece yüzde yirmisi geri dönüştürülüyor. Yani kullandığımız her beş plastik şişeden sadece biri geri dönüştürülüyor, dördü ise çöplükleri ve denizleri dolduruyor."Plastiki'nin yapımında kullanılan her plastik şişe tek tek yıkandı, üzerlerindeki etiketler söküldü. İçleri özel bir maddeyle dolduruldu. Bu sayede teknenin batması engellendi.Plastiki'nin yolalmak için ihtiyaç duyduğu enerji "yeşil enerji" sistemlerinden elde edilecek. Güneş ve rüzgar enerjisi teknenin en temel enerji kaynakları.Plastiki'nin tasarımı çok uzun süre aldı. Yol boyunca karşısına çıkacak zorlukları aşması için özel sistemler geliştirildi. Plastiki'de her damla yağmur suyu toplanacak, filtrelenecek ve depolanacak.Teknede iki tane rüzgar tribünü var. Bu trübünlerden ve güneş panellerinden elde edilen enerji akülerde toplanacak. Bu aküler de bilgisayar ve telefonu çalıştıracak.Plastiki'nin fikir babası De Rothschild, birden fazla kimliği üzerinde taşıyor. Zengin bir İngiliz ailesinin varisi, çocuk kitapları yazarı, Kutup gezgini, çevre için çalışan bir vakfın kurucusu, İngiliz renkli basınının ilgi odağı... . "Banyo küvetinde bile başım döner" diyen Rothschild, bu yolculuğu planlarken denizcilik yeteneklerine güvenmediği çok açık. Rothschild, yolculuğunu planlarken çevre sorunlarının artık hayatımızın en temel sorunları olduğuna dikkat çekebilecek bir rotada gitmeye özen gösterdi. Bu rota pekçok insanın kabusu olan Kalifornia ve Hawai arasındaki Doğu Pasifik Çöp Girdabı'ndan geçecek. Kuzey Pasifik'te yeralan bu girdap hakkında çok az şey biliniyor. Bilinen tek şey bu girdabın dünyadaki tüm çöpleri içine çektiği. Bilimadamlarının hesaplamalarına göre dünya üzerinde üretilen plastiğin % 10'u okyanuslara gidiyor. Bu da her bir deniz milinde 46.000 parça plastik barınıyor demek. Daha da kötüsü her yıl binlerce deniz memelisi ve deniz kuşu bu plastik parçalarını yutarak ölüyor. De Rothschild bu rotada plastik şişeler üzerinde ilerleyerek hedefine ulaşmayı planlıyor.