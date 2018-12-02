Plastik sandalyeyi baston gibi kullanıyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, yalnız yaşayan Sadık Akyüz (67), 4 yıl önce diyabet nedeniyle sol bacağını kaybetti. Maddi durumu iyi olmayan Akyüz, kendisine tekerlekli sandalye alamadı. Akyüz, plastik sandalyeyi baston gibi kullanarak günlük yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Hiç evlenmeyen ve tek odalı evde yalnız yaşayan Akyüz, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ısınamadığını belirtti. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını, çıktığı zamanlarda ise plastik sandalyeyi baston olarak kullandığını belirten Akyüz, bu nedenle çok zorlandığını ve tek isteğinin tekerlekli sandalye olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

\"Şeker hastasıyım ve iki kez de felç geçirdim. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorum. Tekerlekli sandalye olmadığı için sandalyeyi baston gibi kullanıyorum. Yorulunca üzerine oturuyorum, kendimi iyi hissedince yoluma devam ediyorum. Yetkililerden isteğim bana protez bir bacak taktırmaları ya da bir tekerlekli sandalye yardımı yapmaları.\"

Komşuları da yalnız yaşayan Akyüz\'e gıda ve giysi yardımında bulunduklarını ama tekerlekli sandalye alamadıklarını belirterek, yetkililerin bu konuda duyarlılığını beklediklerini kaydetti.



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