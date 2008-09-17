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Sağlık

Plastik sağlığı bozuyor

İngiliz araştırmacılar, plastik ürünlerde sık kullanılan bir kimyasalın çeşitli sağlık sorunlarıyla doğrudan bağlantısı olduğunu tespit etti.

17 Eylül 2008 03:00

İngiliz araştırmacılar, ilk defa plastik şişeler ve biberonlardan spor malzemelerden tıbbi cihazlara, sık kullanılan ürünlerde bulunan bir kimyasalın kalp problemleri ve diyabet gibi sağlık problemleriyle doğrudan bağlantısı olduğunu ortaya çıkardı.

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Çevreci aktivistler bugüne kadar bisfenol A (BPA) adlı kimyasalın zararını sorgularken, laboratuar hayvanlarıyla yapılan testleri kanıt olarak gösteriyorlardı. Ancak yaşları 18 ile 74 arasında değişen bin 455 Amerikalı yetişkinin kan ve idrar örnekleri alınarak yapılan araştırma, kanlarında en yüksek oranda BPA bulunan yüzde 25’lik kesimin, kalp sorunları ve diyabete yakalanma oranlarının, kanlarında az miktarda BPA bulunanlara oranla iki kat fazla olduğunu gösterdi.

Exeter Üniversitesi’nden Iain Lang, bulguların hayvanlarda gerçekleştirilen deneylerle örtüştüğünü açıkladı. Amerikan Kimya Konseyi’nden Steven Hentges, araştırmanın BPA’nın kalp rahatsızlıkları ve diyabete yol açtığını kanıtlamadığını belirterek “Araştırmadan BPA’nın zararlı olduğu sonucuna ulaşamayız. Verilerin sağlıkla ilişkisi olup olamdığı için daha ileri araştırmalar yapmak gerekir” dedi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne bağlı Ulusal Toksikoloji Programı, ABD’de BPA’nın olası zararlarını dile getiren ilk kurum. Salı günkü panelle konuyu yeniden tartışmaya açan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, geçtiğimiz ay BPA’nın zararsız olduğuna dair yayımladığı rapor nedeniyle zararları görmezden gelmekle eleştiriliyor.

(Reuters)

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