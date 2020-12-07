Plastik kirliliğinden en sorumlu üç şirket bu yıl da Coca-Cola, PepsiCo ve Nestle oldu

Coca-Cola, PepsiCo ve Nestle üç yıl üst üste en çok plastik kirliğe neden olan şirketleri olarak belirlendi. Üç şirket de plastik atıkları azaltma konusunda geçen yıllarda herhangi bir gelişme kaydetmedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, "Break Free From Plastic" isimli yıllık denetleme kuruluşu verileri Coca-Cola'nın bir numaralı plastik kirlilik kaynağı şirket olduğunu gösterdi. İncelenen 55 ülkenin 51'inde plajlar, parklar, nehirler ve pek çok bölgede Coca-Cola içecek şişeleri bulunduğu tespit edildi.

Coca-Cola kaynaklı plastik kirliliğin, ikinci ve üçüncü sırada yer alan PepsiCo ve Nestle'nin toplam kirletme oranından daha fazla olduğu belirtildi.

Dünya genelinde 15 binden fazla gönüllüyle çalışan "Break Free From Plastic" denetleme kuruluşu, bu yıl 346 bin 494 plastik atık topladı ve bunların yüzde 63'ünün küresel markaların ürünleri olduğunu tespit etti.

Sivil toplum örgütü Tearfund da mart ayında Coca-Cola, PepsiCo, Nestle ve Unilever'in altı gelişmekte olan ülkede her yıl yarım milyon ton plastik kirliliğinin sorumlusu olduğunu açıklamıştı.

Üç şirket de plastik atıklardan kaynaklanan kirlilikle ilgili çözüm bulmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.