Plastik kaplarda zararlı madde korkusu

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi iki ay önce plastik şişelerdeki bisfenol-A maddesinin sağlığa zararlı olmadığını açıklamıştı. Ancak Daire'nin kendi bilim danışmanları buna katılmıyor.



Voice of Amerika’da yayımlanan habere göre, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından atanan bağımsız bir bilim kurulu dairenin biberonlarda kullanılan bisfenol-A maddesinin sağlık riskini görmezden geldiğini açıkladı. Doktor Garret Fitzgerald Daire’nin resmi görüşünün yanlış olduğunu söylüyor.



Panelin yayınladığı rapor Daire’nin kararının kimya sektöründe yapılan çalışmalara dayandırıldığını ancak hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri gözardı ettiğini ileri sürüyor. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar bisfenol-A maddesini kanser, diyabet ve diğer sağlık problemlerine bağlıyor.



Amerikan Kongresi Sağlık Alt Komisyonu Başkanı Kongre üyesi Frank Pallone, “Bilim paneli Gıda ve İlaç Dairesi’nin, kararını iki kimya şirketinin raporuna bakarak verdiğini, bunun da yanlış ve eksik olduğunu gösteriyor,” diyor.



Bisfenol-A maddesi her yerde kullanılıyor. Yiyecek ve içecek kaplarında, su şişelerinde, biberonlarda, plastik çatak, kaşık ve bıçakta. Bu liste uzadıkça uzuyor. Teste tabii tutulan Amerikalılar’ın yüzde doksan üçünde çeşitli dozlarda Bisfenol-A’ya rastlanmış. Ancak en büyük kaygı konusu, bu maddenin bebeklerin beyinleri ve davranışları üzerindeki etkisi.



Gıda ve İlaç Dairesi yeni araştırmalar yapılmasının yararlı olacağını söylüyor. Bu arada Kanada, bisfenol A içeren plastik biberonları yasaklama yoluna gidiyor. Bazı mağaza sahipleri de bu maddeyi içeren ürünleri raflardan kaldırıyor.

