-Plastik kapaktan akülü sandalyeye MALATYA (A.A) - 15.11.2011 - Toplumda engellilere yönelik farkındalığın artırılmasında önemli bir etkinlik olarak son yıllara damgasını vuran ve Türkiye'de hemen her ilde çığ gibi büyüyen kampanyalarla toplanan plastik kapakların akülü tekerlekli sandalyeye dönüşme serüveni, pek çok aşamayla gerçekleşiyor. Toplanan her bir plastik kapak, bedensel engelliler için akülü tekerlekli sandalye umudu oluyor. ''Mavi kapak'' adıyla başlatılan, ancak sonradan tüm kapakların da dahil edildiği kampanyalarla ihtiyaç sahibi pek çok engelli, akülü tekerlekli sandalye sahibi oluyor. Plastik kapaklar, akülü tekerlekli sandalyeye dönüşme serüveninde pek çok aşamadan geçiriliyor. Ambalaj atıklarının işlenerek yeniden kullanılabilir hale dönüştürülmesi için kurulan tesislerde, farklı işlemlerden geçen plastik kapaklar, ayrıştırma ve küçük parçalara bölünmesinin ardından yumuşatılarak işlenebilir hale getiriliyor. Tesislerde 200 derecenin üzerindeki bir ısıda tamamen eritilen plastik kapaklar, yumuşak dokulu sicimler haline getirildikten sonra ham maddeye dönüştürülüyor. Mobilyadan tesisat borularına, plastik dolaplardan saksılara kadar günlük hayatta pek çok yerde kullanılan eşyalara dönüşümü için ham madde halinde satılan kapaklar, engellilere de akülü tekerlekli sandalye umudu oluyor. Plastik kapakların ham madeye dönüştürüldüğü atık tesislerinden biri olan Malatya'daki Maya Atık Ayrıştırma-Dönüşüm Depolama ve Bertaraf Hizmetleri Şirketinin sahibi İsmail Yılan, mavi kapakla başlayan kampanyanın engelliler açısından önemine işaret ederek, kampanyayı başlatan ve halen yürüten herkese teşekkür etti. Şirketlerine getirilen kapakları işlemlerin ardından ham maddeye dönüştürerek sattıklarını anlatan Yılan, kapakların geri dönüşümünün mobilya ayakları, saksılar, tesisat boruları, plastik dolaplar gibi pek çok yerde kullanıldığını dile getirdi. Yılan, kendilerine getirilen kapakların işlemleri ve satışlarından elde edilen bütün geliri engelliler için Malatya Kent Konseyi Engelliler Merkezi'ne verdiklerini bildirdi. -2 ton kapağa bir akülü tekerlekli sandalye- Malatya'daki ''Bir Kapak Bin Özgürlük'' kampanyasını başlatan Kent Konseyi Engelli Merkezi Başkanı Seyit Soner Yılmaz da vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların ve esnafın da büyük desteğini alarak engellilere özgürlüklerini vermeye çalıştıklarını söyledi. Merkezlerinde 5 ay gibi bir sürede 3 tona yakın plastik kapak toplandığını anlatan Yılmaz, kampanyaya Malatyalıların örnek olabilecek bir destek gösterdiklerini dile getirdi. Zaman zaman Türkiye'de gerçekleştirilen kampanyalarda yanlış algılara yol açacak bilgilerin verildiğini belirten Yılmaz, bazı vatandaşların bin ya da iki bin kapak toplandığında akülü tekerlekli sandalye alabileceklerini düşündüklerini söyledi. Akülü tekerlekli sandalyelerin satış fiyatlarının yüksek olduğuna işaret eden Yılmaz, bir akülü sandalyenin alınabilmesi için 2 tonluk kapak toplanması gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, bir kapağın ortalama ağırlığının ise 2 gram olduğunu belirterek, bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyon ile 2 milyon arasında kapakla akülü tekerlekli sandalye alınabildiğini söyledi. Yılmaz, civar illerden de kendilerine mavi kapak gönderenler bulunduğunu dile getirdi. Malatya Belediyesi ve Engelliler Merkezi olarak şu ana dek 50'ye yakın engelliye akülü tekerlekli sandalye verdiklerini anlatan Yılmaz, kentte kullanabilecek durumdaki tüm engellilere akülü tekerlekli sandalye vermeyi amaçladıklarını söyledi. İhtiyacı olan engellilere ulaşmada zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engellilerin kendilerine ulaşmalarını istedi.