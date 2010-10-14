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Yaşam

Plastik kapaklardan ana sınıfı inşa edecekler

Türkiye Yardımseverler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, ''Plastik Kapakları Toplayalım, Çocuklarımızı Ana Sınıflarına Kavuşturalım'' sloganıyla kampanya ba

14 Ekim 2010 03:00

T24- Türkiye Yardımseverler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, ''Plastik Kapakları Toplayalım, Çocuklarımızı Ana Sınıflarına Kavuşturalım'' sloganıyla kampanya başlattı.        


Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bursa Şubesi Başkan Leyla Olgaç, kampanya ile ilgili şunları söyledi:         


''Küçük yaşlarda alınan eğitim ve öğretim büyük önem taşıyor. Bizler de bu amaçla böyle bir kampanya başlattık. Önemsiz görülen, çöpe atılan plastik kapakları paraya dönüştüreceğiz. Öncelikle okullara ana sınıfları kuracağız. Ana sınıfı bulunan okullarda da eksiklikleri tamamlayacağız. Kampanya sayesinde hem plastik kapakların çevre kirliliğinin bir parçası olmasını önlüyoruz hem de eğitime katkıda bulunuyoruz.''    


Ev kadınlarından büyük ilgi

Kampanyaya özellikle ev kadınlarının ilgi gösterdiğini belirten Olgaç, etkinlikten haberdar olan hemen herkesin en geç 1 hafta içinde büyük bir poşet dolusu plastik kapakla kapılarını çaldığını anlattı.

        
Kampanya okullara da taşınacak

Olgaç, plastik kapak toplama kampanyasının okullarda da başlatılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşeceklerini belirterek, ''Okullarda bu kampanyayı başlatabilirsek çok daha fazla sayıda insana ulaşmış oluruz. Çocuklar, plastik su veya gazlı içecek şişelerinin kapaklarını toplanarak, kendilerinin ya da başka çocukların eğitimine katkıda bulunabilir. Bu konuda öğretmenlerimizin de desteklerini bekliyoruz'' diye konuştu.        


Lokanta, kafe, restoran gibi su ve gazlı içecek tüketiminin yoğun olduğu mekanların sahipleriyle de kampanyayla ilgili olarak görüşeceklerini dile getiren Olgaç, bu tür yerlerden de destek almaları durumunda amaçlarına daha hızlı ulaşabileceklerini kaydetti.


Kampanya 1 yıl sürecek

Olgaç, 1 yıl boyunca sürecek kampanyaya vatandaşların büyük duyarlılık göstereceğinden emin olduklarına değinerek, dernekle temasa geçilmesi halinde, vatandaşlarca toplanan kapakların ev ya da iş yerlerinden teslim alınabileceğini sözlerine ekledi.

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