T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Plastik iPhone birçok renk seçeneğiyle gelecek

iPhone 5S ile birlikte yazın sonu veya sonbaharda sunulması beklenen ‘plastik iPhone’, koyu mavi, turuncu, beyaz ve gri renk seçeneğiyle gelebilir

25 Mayıs 2013 14:26

Apple’ın, gelişmekte olan piyasalar için tasarladığı belirtilen ucuz iPhone’u geleneklerinin dışına taşan bir yenilikle sunabilir.

Japonya’nın Macotakara sitesi, plastik iPhone’un Nokia modelleri gibi birçok renk seçeneceğiyle sunulacağını öne sürdü. Sitenin verdiği renk seçenekleri arasında koyu mavi, turuncu, beyaz ve gri var.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, plastik iPhone’un sahip olabileceği belirtilen diğer renkler arasında da pembe, yeşil, mavi ve sarı-turuncu yer alıyor.

Macotakara, iPhone’da beyaz ve siyahı benimseyen Apple’ın, plastik iPhone’da ‘siyah rengi düşünmediğini’ iddia etti. Site, Apple’ın tüm renk seçeneklerini içeren modelleri deneyeceğini ve bazılarını eleyebileceğini ifade etti.

9to5Mac sitesinin haberine göre, Apple, Haziran ayında plastik iPhone’lardan 1000 adet dağıtarak denemeye sunacak.

ETİKETLER

plastikiphonerenkapple

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24