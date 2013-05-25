Plastik iPhone birçok renk seçeneğiyle gelecek

Apple’ın, gelişmekte olan piyasalar için tasarladığı belirtilen ucuz iPhone’u geleneklerinin dışına taşan bir yenilikle sunabilir.

Japonya’nın Macotakara sitesi, plastik iPhone’un Nokia modelleri gibi birçok renk seçeneceğiyle sunulacağını öne sürdü. Sitenin verdiği renk seçenekleri arasında koyu mavi, turuncu, beyaz ve gri var.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, plastik iPhone’un sahip olabileceği belirtilen diğer renkler arasında da pembe, yeşil, mavi ve sarı-turuncu yer alıyor.

Macotakara, iPhone’da beyaz ve siyahı benimseyen Apple’ın, plastik iPhone’da ‘siyah rengi düşünmediğini’ iddia etti. Site, Apple’ın tüm renk seçeneklerini içeren modelleri deneyeceğini ve bazılarını eleyebileceğini ifade etti.

9to5Mac sitesinin haberine göre, Apple, Haziran ayında plastik iPhone’lardan 1000 adet dağıtarak denemeye sunacak.