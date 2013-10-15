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Yaşam

Plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü

Alevler, 4 bin metrekare büyüklüğünde 5 katlı fabrikayı sardı

15 Ekim 2013 11:03

 

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde mobilya aksesuarları üreten bir fabrikada yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç beldesinde bulunan mobilya aksesuarı üretimi yapan Samet Kalıp ve Madeni Eşya Fabrikası'nda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alevler, 4 bin metrekare büyüklüğünde 5 katlı fabrikayı sardı.

Yangını söndürmek için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Öte yandan, itfaiye ekipleri, fabrikada mahsur kalan bir kişiyi de kurtardı.

Sağlık ekiplerinin binanın içindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye görevlileri ambulanslarda tedavi edildi.

Bu arada, fabrikadan yükselen kara dumanlar kilometrelerce uzaktan da görüldü.

 

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