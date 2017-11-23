T24 LogoT24 Logo
Gündem

Plastik cerrahi uzmanlarının 19'uncu toplantısı Azerbaycan'da yapılacak

İSTANBUL, (DHA)-KULAK Burun Boğaz Uzmanı Op

23 Kasım 2017 15:18

İSTANBUL, (DHA)-KULAK Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süreyya Şeneldir tarafından kurulan ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin kulak burun boğaz ve plastik cerrahi uzmanının eğitim aldığı \"Rhinoplasty School\" toplantısı Ukrayna’dan sonra 25 Kasım’da Azerbaycan’da gerçekleşecek. 

2012 yılında İstanbul’da başlayıp Anadolu’nun birçok şehrinde devam eden toplantılarda burun estetiği üzerine uzmanlaşmak isteyen meslektaşlarıyla bir araya gelen Süreyya Şeneldir, ilk yurtdışı toplantısını, geçtiğimiz Ekim ayında Ukrayna’da gerçekleştirmişti. Çok geçmeden bir yurtdışı daveti daha alan Şeneldir, bu kez rotayı Azerbaycan’a çevirdi. 

OKULUN AMACI TECRÜBELERİ DÜNYA DOKTORLARIYLA PAYLAŞMAK

Toplantı programı ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Op. Dr. Süreyya Şeneldir: \"Rhinoplasty School\'un ortaya çıkış amacı, yıllardır edindiğim tecrübelerimi meslektaşlarımla paylaşmaktı. Özellikle de henüz mesleğinin başında olan; araştıran, değişime ve yeniliğe açık meslektaşlarımla. Şuna inandım bu zamana kadar; bir şey yapacaksam bundan öncelikle en yakın çevrem faydalanmalıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada, sadece ülkemizdeki meslektaşlarımla değil dünyadaki meslektaşlarımla bir araya geliyorum bu toplantılarda. Elbette bu ilgi, son derece mutluluk verici” dedi.

2 CANLI CERRAHİ VE İNTERAKTİF SUNUMLAR

Şeneldir “Toplantıya katılan meslektaşlarımız yine 2 tane canlı cerrahi izleyecekler. Rhinoplasty School ekibi olarak hazırladığımız videolar, sunumlar ve paylaşacağımız mesleki deneyimlerle yoğun bir toplantı olacak. Katılan meslektaşlarımız ameliyatlar süresince bize sorular soracaklar. Ayrıca tüm gün boyunca interaktif sunumlar yer alacak programda. Davetlilere hem estetik hem de fonksiyonel açıdan nasıl daha iyi sonuçlar alınabileceğine dair bilgilendirme yapacağız. Toplantıya Azerbaycan\'da olan ve diğer ülkelerden gelen cerrahlar katılım gösterecek\" diyerek toplantının içeriği hakkında da bilgi verdi.

ŞİMDİYE KADAR 2 BİNE YAKIN DOKTOR EĞİTİM ALDI

Azerbaycan\'da Rhinoplasty School’un 19\'uncu toplantısını yapacaklarını söyleyen Op. Dr. Süreyya Şeneldir bugüne kadar Rhinoplasty School\'dan 2 bine yakın doktorun eğitim aldığını belirtti. Rhinoplasty School\'un önümüzdeki yıl 30 Mart-01 Nisan 2018\'de gerçekleşecek toplantıyla gerçek anlamda okul kimliğine de kavuşacağını açıklayan Şeneldir, \"Seneye yapılacak toplantımızda sadece canlı cerrahi, sunumlar olmayacak, ek olarak kadavra üzerinde meslektaşlarımıza ameliyat tekniklerini gösterme fırsatımız da olacak. Yirmi tane meslektaşımıza kadavralar üzerinde teknikleri gösterme fırsatı yakalayacağım. Bunun yanı sıra yurtdışından gelen meslektaşlarımızla 1 hafta yoğun bir şekilde eğitim gerçekleştireceğiz. Katılımcı meslektaşlarımızla hasta muayene, hastane, ameliyathane konusunda bilgi ve deneyimlerimizi aktaracağız. Bununla birlikte çok yakında burun estetiğinin cerrahi teknikleri ile ilgili bir kitabımız çıkacak\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKULAK Burun Boğaz Uzmanı Op Dr SüreyyaSchool"UkraynadanKasımda AzerbaycandaAnadolununSüreyyaEkimUkraynadaAzerbaycanaAMACI TECRÜBELERİ DÜNYA DOKTORLARIYLA PAYLAŞMAK ToplantıOpSchoolAmaElbetteCANLI CERRAHİ VE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24