Plastik atık ithalatımız 173 kat artı; Adana plastik çöplüğüne döndü

Avrupa'dan plastik atık ithal eden Türkiye'de Adana plastik çöplüğüne döndü. İthal edilen plastikler doğaya açılıyor ve yakılıyor. Plastiklerden dolayı bölgede hayvanlar zehirleniyor, dere kirleniyor ve tozdan tarım yapılamıyor.

Bölgede hayvancılık yapan Mustafa Akar, atıkların yakılması nedeniyle hayvancılık yapmakta zorlandığını, hatta hayvanlarının zehirlendiğini belirterek, “Bu gördükleriniz onda biri, yüzde biri bile değil” dedi. Bölgede çiftçilik yapan Adem Koç ise "Arazimize pamuk ekiyoruz tozdan kaldıramıyoruz. Hastalık, ilaçtan başa çıkamıyorum. Buna bir çözüm olması lazım" diye ekledi.

"Dereden adeta mikroplastikler akıyor"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, plastik atıkların hem doğayı kirlettiğine hem de canlı yaşamına zarar verdiğine dikkat çekti.

“Akyakan - Tuzla lagünlerine yani Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birine uzanan bir kanalın kenarında terk edilmiş, atılmış, zaman zaman da yakılan plastiklerin olduğu bir alan burası. Yakılma esnasında çok ciddi toksik zehirli gazlar ortaya çıkıyor. Ciddi anlamda kanserojen maddeler, bunlara maruz kalındığında birçok sağlık problemi ortaya çıkabiliyor. Hat boyunca bu plastik çöplerin hem sucul yaşamı hem karasal yaşamı hem de atmosferi ciddi anlamda kirlettiğini görebiliyoruz. Dereden adeta mikroplastikler akıyor, su aktığına dair herhangi bir ibare yok.”

"Plastik atık ithalatı acilen yasaklanmalı"

Greenpeace Akdeniz Program Direktörü Deniz Bayram, Türkiye’nin kendi plastik atığı ile baş edemezken plastik atık ithal etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek acilen plastik atık ithalatının yasaklanması gerektiğini ifade etti.

“Plastik atık ithalatı kotasının yüzde 80’den yüzde 50’ye düşmesi maalesef yeterli değil. Adana’da gördüğümüz görüntüler de bunu kanıtlıyor. Üstelik bu sadece bizim tanık olabildiğimiz kadarı, gerçekte ne kadar plastik atığın doğaya karıştığını bilmiyoruz. Yeterli denetimi yapılmayan plastik atık ithalatında kaybeden doğamız oluyor. Plastik atık ithalatı acilen yasaklanmalı, Türkiye önce kendi ürettiği çöplüğü toplayıp değerlendirmeli.”

Atık ithalatı aylık ortalama 48,500 tona yükseldi

Greenpeace Akdeniz’in Eurostat’dan derlediği çarpıcı veriler şöyle:

-Avrupa’dan plastik çöp almada birinci olduk. Avrupa Birliği ülkelerinden 2019 yılında ithal edilen 14 milyon ton atığın 582,296’sı plastikti.

-2019 yılında plastik atık ithalatı en yüksek seviyeye ulaşarak aylık ortalama 48,500 tona yükseldi. Bunun ilk beş sorumlusu İngiltere, İtalya, Belçika, Almanya ve Fransa’dan gelen atıklar.

-2004 yılından bugüne plastik atık ithalatımız 173 kat artı. Bu her gün 213 kamyon dolusu plastiğin ülkemize boşaltılması demek.