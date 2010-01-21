Plastiğin yerini alacak madde...

T24-Japon bilim adamları, yüzde 95'i sudan oluşan, şeffaf, esnek ve çevreye zararı olmayan yeni bir materyal geliştirdi.



Tokyo Üniversitesinden Takuzo Aida yönetimindeki bilim adamlarının kozmetikte yaygın kullanılan kil minerali ve çocuk bezlerinde kullanılan sodyum poliakrilat vasıtasıyla geliştirdikleri yeni materyal, çok kolay esnetiliyor ve kendi formuna kolayca dönebiliyor.

Yeni materyalin temelini oluşturan su çalkalandığında, eklenen malzemelerin etkileşimiyle hemen katılaşarak jele dönüşüyor.

Bilim adamları, içinde yüzde 0,2 oranında kimyevi katkı maddesi olan yeni materyalin tıp ve kozmetik sektöründe, tıbbi ameliyatlarda yapılan kesiklerin yapıştırılması ve yara tedavisinde geniş kullanım bulacağını beklediklerini vurguluyor.

100 derece sıcaklığa kadar sağlamlığını koruyan ve dayanıklığı silikona eşdeğer olan materyalin gelecekte birçok plastik materyalin yerini alması öngörülüyor.