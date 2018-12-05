Plantronics'in en yenileri Hepsiburada'da

İSTANBUL-(DHA) - Zengin ses kalitesi sunan Plantronics’in en yeni kablosuz kulaklık modelleri, Türkiye’de ilk olarak e-ticaret platformu Hepsiburada’da müşterileriyle buluşuyor.

Plantronics’in kablosuz ve su geçirmez özellikleriyle öne çıkan en yeni kulaklık modelleri Türkiye’de satışa sunuluyor.

Hepsiburada\'dan 20 Aralık’a kadar ön siparişle müşteri ile buluşturulacak aktif gürültü engelleyici ve kablosuz özelliğiyle öne çıkan Backbeat GO 810\'un lacivert, krem ve siyah olmak üzere 3 farklı rengi bulunuyor.

Neredeyse görünmeyen ve oldukça hafif Backbeat FIT 350 de siyah, mavi ve kemik renk seçenekleriyle öne çıkıyor. Daha güvenli bir antrenman için etrafı duymayı sağlayan Always Aware™ kulakçıklarıyla BackBeat FIT 3100ise gri ve siyah rengiyle Hepsiburada müşterileriyle buluşuyor.