'Plansız yatırım çöplüğü' haline gelen Karaburun için kurtuluş planı



AKP İzmir Milletvekili İlknur Denizli, 'plansız yatırım çöplüğü' haline gelen Karaburun'un Özel Çevre Koruma alanı olması için başvurdu. Proje eylülde Bakanlar Kurulu'na sunulacak.

Serkan Ocak'ın Radikal'de yer alan haberine göre İzmir Karaburun’da yoğun ve plansız balık çiftlikleri, rüzgâr enerji santralı, taşocağı yatırımları nedeniyle büyük bir çevre mücadelesi başladı. Karaburun halkı geçen hafta sonu doğa bilimcileri, sivil toplum temsilcileri ve doğaseverlerle ‘Karaburun’a iyi bak’ adı altında bir dizi etkinlik düzenledi. Karaburun’da bu gelişmeler yaşanırken AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli önemli bir çalışmaya imza attı. Karaburun’un Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK) kapsamına alınarak korunması konusunda bir proje hazırlayan Denizli, projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu. Denizli, Radikal’e projenin detayları hakkında bilgi verdi.

“Bölgeyi yakından tanıyorum. Bu alan ulaşımla ilgili sıkıntıları nedeniyle bakirliğini korudu. Ancak son yıllarda Karaburun’da balık çiftlikleri gündeme geldi. Karaburun’da turizm kapasitesini arttırmaya, agro turizmi geliştirmeye çalışıyoruz.”

“Karaburun denizi, doğal yapısı, akdenizfokları, denizdibi yosunları gibi nedenlerden dolayı özel bir yer. Taşocakları, rüzgâr santralları gibi sorunlar da başladı. Bunlar bir düzen içinde yapılmalı. ‘Nasıl bir koruma uygulanabilir’ diye düşündük.”

“Karaburun’un ÖÇK olması konusunda 1 yıldır çalışma yürütüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar ile Ulaştırma Bakanı Yıldırım destek veriyor. Kalabalık bir heyet Karaburun’u inceledi. Hatta koruma alanının benim önerdiğim yerden daha geniş olması gerektiği kanaati oluştu. Son rötuşlar yapıldı. Eylülde değerlendirilecek. Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Büyük ihtimalle proje kabul edilecek.”

“Karaburun çok özel bir yer. Özel bir çevre hassasiyeti de oluştu. ÖÇK ile birlikte pek çok değişiklik yapılacak. Yatırımlar yeniden gözden geçirilecek. Kurtarmamız gereken, siyasete alet edilmemesi gereken bir yer.”

‘Karaburun’a iyi bak’tılar

Karaburun’da artan yatırımların getirdiği çevre sorunlarına dikkat çekmek isteyen doğaseverler geçen hafta ‘Karaburun’a iyi bak!’ buluşması düzenledi. Karaburun Kent Konseyi tarafından düzenlenen organizasyonda konuşan Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra Dilli, Karaburun’un bitki ve hayvan varlığı, akdenizfoku, deniz çayırları, ada martısı, ada doğanı ve yabani orkidesi ile korunması gereken bir dünya mirası olduğunu vurguladı. Karaburun’un tüm varlığı ile yok edildiğini belirten Dilli, plansız balık çiftlikleri, yoğun rüzgâr enerjisi santralları, taş-mıcır ve mermer ocakları, çarpık yapılaşmanın Karaburun için en büyük tehdit olduğunu söyledi. Eylemlere katılan Karaburun halkı da plansız ve yoğun yatırımların derhal durdurulması gerektiğini savundu. Doğaseverler Karaburun’un kurtulması için bölgenin ÖÇK ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Buluşma sırasında konvoylar halinde rüzgâr santralları nedeniyle köylerini terk etme noktasına gelen köylüler ziyaret edildi.

Türkiye ’nin 16’ncı ÖÇK’sı olacak

Türkiye’de milli park, tabiat parkı, muhafaza ormanı, doğal sit gibi 11 tür koruma statüsü bulunuyor. ÖÇK’lar da bunların arasında yer alıyor. Karaburun, proje kabul edilirse Türkiye’nin 16’ncı ÖÇK bölgesi olacak ve plansız, yoğun yatırımların da böylece önüne geçilebilecek. Türkiye’deki korunan alanların yüzölçümü 5 milyon 647 bin 568 hektar. Bu, ülkenin toplam yüzölçümünün yüzde 7.24’ü.