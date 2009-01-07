Plaklara rağbet arttı

Vizyona yeni giren filmlerde ve TV dizilerinde eski sanatçılarının şarkılarının seslendirilmesinin plaklara olan ilgiyi artırdı.



Antikacılarda Zeki Müren, Ayla Dikmen ve Hafız Burhan gibi sanatçıların plaklarının aranmaya başlandığı bildirildi.



Adana Antikacılar Derneği Başkanı Sadullah Anıl, AA muhabirine yaptığı açılamada, imal tarihi en az 100 yıl eskiye dayanan eşya veya bazı yapıtları toplayarak günümüzde yeniden değerlendirilmesini sağladıklarını söyledi.



Türkiye’de olduğu gibi birçok ülkede faaliyet gösteren antikacıların tozlu raflarda veya tavan arasında unutulan eski eserleri geçmişin esintilerine özlem duyanlarla buluşturduklarını belirten Anıl, onlara adeta yeniden "yaşam" verdiklerini ifade etti.



Anıl, antikacıların satışa sunduğu eserleri günlerce kent kent gezerek uzun sürede toparlayabildiklerini, onarım isteyenleri ise orijinali bozulmadan tamir ettiklerini belirterek, "Gramofon, tabanca, tüfek, kılıç, kama, eski radyo, pikap, tarihi belge, eski para, koltuk, sehpa ve plaklar ürün yelpazemizi oluşturuyor. Eski plaklar, dolayısıyla gramofon ve pikaplar da son günlerin gözdeleri" dedi.



Bunun nedeninin vizyona yeni giren bazı Türk filmleri ve TV dizilerinde eski sanatçıların şarkılarına yer verilmesi olduğunu anlatan Anıl, şöyle konuştu: "Günümüzde taş plaklara ciddi denilebilecek kadar dönüş var. Bir film veya dizide eski sanatçılardan birinin seslendirdiği müziği duyup ’ne kadar güzelmiş’ diyerek tekrar tekrar dinlemek isteyen çok kişi var. Geçmişin esintilerini yaşamak isteyen antika meraklıları veya eskiye özlem duyanlar Zeki Müren, Ayla Dikmen, Nermin Candan, Ayten Alpman, Hafız Burhan gibi sanatçıların eserlerini birkaç ay öncesine göre 4-5 kat fazla istemeye başladı. Artan bu ilgi taş plakların fiyatını da 5 kat artırdı. Eskiye olan özlem, şimdi hayatta olmayan bu sanatçıların isimlerinin tekrar anılmasını, hem de işlerimizin artmasını sağlamış oldu."



Anıl, eski plaklardaki sesleri, günümüzde son teknolojiyle hazırlanan CD’lere tercih edenlerin bile olduğunu ifade etti. Eski plakların koleksiyonunu yapan çok sayıda kişi bulunduğunu belirten Anıl, "plaktaki enstrüman ve insan sesinden önce yayılan cızırtı bile kulağa hoş geliyor. CD kayıtlarında bu sesi bulamayanlar haliyle taş plaklara yöneliyor. Her yaş grubuna mensup kişiler ya hobileri ya da meraklanarak plak soruyor. Meraklı olan grubu ise gençler oluşturuyor" diye konuştu.



Plakların fiyatlarının, piyasadaki sayısına göre 1 ile 100 TL arasında değiştiğini belirten Anıl, faaliyet gösterdikleri Adana’daki Kültür Sokağı’nda daha uzun yıllar taş plaklarından yükselen nağmeleri dinletmeye devam edeceklerini kaydetti.





