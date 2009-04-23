Plaket Bahçeli'ye iade edildi

1979 yılında öğrenci olaylarında ölen ülkücünün ailesi MHP lideri Bahçeli'den 30 yıl sonra gelen plaketi iade etti.



Manisa’nın Salihli ilçesinde, 17 Mayıs 1979 tarihindeki öğrenci olayları sırasında hayatını kaybeden ülkücü Yavuz Aydın'ın ailesi, 30 yıl sonra, kargoyla plaket yollayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.



Emekli öğretmen ağabey Gündüz Aydın, Bahçeli'nin imzasıyla MHP Genel Merkezi tarafından 15 gün önce gönderilen ‘Zorlu Kırk Yılın Hatırası’ adlı plaketi kargoyla iade etti, yanına da sitem dolu bir mektup ekledi. Kardeşinin ölümünün üzerinden 30 yıl geçtiğini ve bugüne kadar ülkücü camiadan hiç kimse tarafından hatırlanmadığını savunan ağabey Aydın, Bahçeli'ye yönelik mektubunda şu ifadelere yer verdi:



‘Vefasızlıktan başka bir şey göremedim’



“Şahsıma gönderdiğiniz ve ‘Zorlu kırk yılın hatırası’ olarak adlandırdığınız kargoyu alınca geçmişimde yaptığım şerefli bir mücadelenin, yüksek vatan ve millet sevgisinin, büyük fedakarlık ve meşakkatin izleri hızla gözümün önünden bir film şeridi gibi akıp geçti. Arkama baktığımda; acı, gözyaşı ve vefasızlıktan başka bir şey göremedim. Partinizin kuruluşunun 40'ıncı yılını kutlarken; benim kardeşimin aramızdan ayrılışının 30'uncu yılını kutlayamamanın burukluğu içinde; eğilmeden, yamulmadan, dosdoğru yaşadığım yıllarıma şükür ediyorum. 17 Mayıs 1979 yılından bugüne geçen zaman diliminde atmış dini bayram, yüzlerce kandil ve otuz yıldönümü yaşadık. Hele ilk yıllarda gözü yaşlı annem, evlat acısı ile kıvranan babam; bir tek vefalı dost ararken, maalesef sizin o şerefli bir siyasal mücadelenin mensuplarından bir kişi dahi kapımızı çalmadı. Sizler, yanı başımda, televizyon ekranlarında ve açılışlarda- törenlerde şu kadar ‘ülkücü şehit’ edebiyatı yaparken ‘kim bunlar diye?’ soran bile olmadı. Daha önceki dönemde ve şu dönemde 3'er milletvekili ile Manisa'da partiniz temsil edildi. O milletvekilleri oy isterlerken ülkücü şehitleri ağızlarından düşürmediler. Keşke bir sefer de olsa annemin, babamın elini öpmeye gelselerdi. Ama gelmediler. Unuttular, unutulduk. Evet, bir hilal uğruna adanmış 40 yıl için, benim çok söyleyeceklerim var. Ama bu söyleyeceklerimi şimdi söylemeyeceğim. Bunun bir de hesap günü olduğunu bilenlerdenim. Gönderdiğiniz kargonun üzerindeki ifade bile yaptığınız işin ne kadar göstermelik olduğunu anlatıyor. Bundan sonra MHP'nin aramasında bir yarar yok. Kırk yıl için hazırlanan anıyı bu kutlu günlerin hatırlanması için reddediyorum.”

