Plakasını al kızı bul

T24-



İşte bu duruma bozulan bazı girişimci kişiler olaya el koymuş ve sarışın güzeli sizin için bulmuş. Hem de internette.

Amerika'da gittikçe popülerleşen Quick Car FlirtingYou isimli özel site bir nevi flörtöz sarı sayfalar niteliğinde. Üyeler siteye plakaları ile birlikte kaydoluyor. Sizi arayan ya da sizin aradığınız kişi bulunduğunda site üzerinden mesajlaşmak suretiyle gerekli bağlantı kuruluyor, gerisi size kalmış...



Siteye üye olurken bilgilerinizin (içki, sigara kullanıp kullanmadığınız gibi) diğer üyelere açık veya kapalı olması tercihini siz yapıyorsunuz. Dolayısıyla kişisel gizlilik ve güvenlik ayarları tam anlamıyla kontrol altında.



Eminim güzide yurdumun trafik çilesi altında saatlerce bunalanlar arasında bu fikri beğenenler ve "bari şu sıkıntıyı çektiğime değsin, her sabah yolda karşılaştığım gözlüklü esmer kızla tanışayım" diyenler çıkacaktır. Malesef size iyi haber veremiyorum çünkü site henüz sadece ABD'de aktif durumda ama eminimki her tür yeniliğe cengaver bir hamle ile atlayan birileri çıkacak ve bu güzide hizmeti(!) yakında Türkiye'ye de getirecektir.