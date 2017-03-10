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Yaşam

‘Plaka kurnazları’na ceza yağdı

MOBESE'ye yakalanmamak için plakaları ile oynayan sürücülere ceza yağdı

Fotoğraf: Arşiv

10 Mart 2017 01:17

İstanbul Trafik Şube ekipleri, plakları ile oynayarak MOBESE kameraları tarafından okunmasını engelleyen sürücülere ceza yağdırdı.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri plaka kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı.

Trafikte denetimlerini arttıran ekipler özellikle kamyon sürücülerinin kurallara uymadığını tespit etti. Birçok sürücüye ceza yazan ekipler bazı sürücülerin plaka rakamları arasına çivi çaktığını tespit etti.

Bazı sürücülerin çamurlu şekilde duran plaklarını temizlemediği bazılarının ise yağ ile plaka çevresini kirleterek MOBESE kameraları tarafından okunmasını engellediği görüldü.

İstanbul polisinin denetimlerini arttırarak sürdüreceği belirtildi

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