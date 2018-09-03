Plajı olmayan şehirden Türkiye Şampiyonluğu'na

İLYAS KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

Kayseri’de faaliyet gösteren voleybol kulüplerinden Simge Elektronik Şahin Spor’lu Ali Fırat ve Mustafa Atakan Ayan ikilisi plaj voleybolunda Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Plaj Voleybolu U16 Türkiye şampiyonası 01-02 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya\'da düzenlendi. 11 takım katıldığı müsabakalar sonunda Kayseri Simge Elektronik Şahin Spor\'dan Ali Fırat - Mustafa Atakan Ayan ikilisi Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyona sonunda kupa ve madalyalarını ve 1000 liralık para ödüllerini alan Ali Fırat - Mustafa Atakan Ayan \"Türkiye şampiyonluğumuzu antrenörümüz Şahin Kabul\'e armağan ediyoruz\" dediler. Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, \"TVF Plaj voleybolunda 12 pilot ilden biri olan Plajı olmayan Kayseri\'de 2 yıldır Kayseri Talas ve Develi İlçesi plaj voleybol kortlarında Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü öncülüğünde Kulüpler, U16, U18, U20 yarışmaları düzenlediklerini ve bu yarışmalar sonunda şampiyon olan kız ve erkek takımlarımız TVF’nin düzenlediği Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonalarına katıldılar. U16 Türkiye şampiyonasında Kayseri\'de bir ilki başaran Kayseri Simge Elektronik Şahin Spor\'dan Ali Fırat - Mustafa Atakan Ayan ikilisini ve antrenörleri Şahin Kabul hocamızı tebrik ederim” dedi.

FOTOĞRAFLI