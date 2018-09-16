Plajdakiler, 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı

KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde sahildekiler, denizde dalgalara kapılan 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Boğulmak üzereyken, sudan çıkarılan 3 kişiye ilk müdahele sahilde yapıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Kandıra\'daki Cebeci plajında meydana geldi. Dalgalara kapılan 3 kişiyi görenler, yardıma koştu. Boğulmak üzere olan 3 kişi, denizden çıkarıldı. Plajda bulunanlar, 3 kişi için seferber oldu. Sahildekiler tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 kişiden 1\', su yuttuğu için bacaklarından tutulup, başının üzerinde havaya kaldırıldı. Bu sırada sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla sahile gelen sağlık görevlileri, 3 kişiyi ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.



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