Plajdaki top kavgası karakolda bitti!

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Yurdagül A. (52), dört kız yeğeniyle birlikte Marmaris, Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı Halk Plajı'nda gitti. Denize girip, güneşlenen Yurdagül A., bir ara plajda voleybol oynayan Damla B. (24) ve kardeşleri Ömer B. (23) ve Mesude B.'yi (21), rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Ancak, iddiaya göre üç kardeş, uyarıya aldırış etmeyerek oynamaya devam etti.Halalarının uyarısının dikkate alınmamasına sinirlenen Aysel A. (21), Alev A. (22), Tuğçe A. (21) ve Melisa A. (15), voleybol oynayan üç kardeşe, “Duymadınız mı? Niye burda top oynuyorsunuz? Hadi uzayın bakalım” diyerek tepki gösterdi. Voleybol oynayan üç kardeşin, “Size mi soracağız, nerede oynayacağımızı?” diye yanıt vermeleri üzerine, tartışma çıktı.Tartışma uzadı, her iki gencin yakınları da kavgaya karışınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kayserispor PAF Futbol Takımı oyuncusu Ömer B., çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Kadınların saç saça baş başa kavgasını polisler ve plajın karşındaki Marmaris Belediyesi'nde görevli 20 zabıta memuru müdahale etti. Kavga sırasında yere düşerek, hafif yaralanan Yurdagül A., kavgayı ayırmaya çalışan zabıtalara “Başbakanlık Müsteşarlığı'nda çalıştım. Bizimle neden ilgilenilmiyor? Bize saldırdılar, davacıyım” diyerek, tepki gösterdi. Yurdagül A., ekip otosuyla kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi. Kavga sırasında, diğer yerli ve yabancı turistlerden bazıları rahatsız olarak plajı terketti.Polis, olayın ardından kavgaya karışan 8 kişiyi Çarşı Polis Merkezi'ne götürüp, ifadelerine başvurdu. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.