Plajda seks skandalı!

İngiltere’de bir çift gündüz vakti çocukların denize girdiği plajda cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Halk olaya tepki gösterdi.

Çocukların denize girdiği plajda birlikte olan çift olay yerine gelen polis tarafından para cezasına çarptırıldı. Gününü plajda geçirmek üzere Brighton’a gelenler olayı kınadı.

O sırada denize girmekte olan Simon Cummins İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak şunları söyledi:

“Çiftin 10 metre uzağında çocuklarıyla yüzmeye gelmiş olan aileler vardı. Benim de küçük yeğenlerim var. Böyle bir şeye şahit olsalardı daha büyük bir tepki gösterirdim. Bence para cezası yerine daha ağır bir ceza verilmeliydi.”