T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Plajda seks skandalı!

İngiltere’nin Brighton kentindeki popüler plaja gidenler gündüz vakti kumların üzerinde cinsel ilişkiye giren bir çifte rastladı

24 Ağustos 2012 18:41

 

İngiltere’de bir çift gündüz vakti çocukların denize girdiği plajda cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Halk olaya tepki gösterdi.
 
Çocukların denize girdiği plajda birlikte olan çift olay yerine gelen polis tarafından para cezasına çarptırıldı. Gününü plajda geçirmek üzere Brighton’a gelenler olayı kınadı.
 
O sırada denize girmekte olan Simon Cummins İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak şunları söyledi:
 
“Çiftin 10 metre uzağında çocuklarıyla yüzmeye gelmiş olan aileler vardı. Benim de küçük yeğenlerim var. Böyle bir şeye şahit olsalardı daha büyük bir tepki gösterirdim. Bence para cezası yerine daha ağır bir ceza verilmeliydi.”
 

ETİKETLER

plajseksİngiltere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24