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Yaşam

Plajda pirana paniği

Brezilya'nın batısında turistlerin rağbet ettiği popüler bir plajı piranalar istila etti.

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Brezilya'nın batısında turistlerin rağbet ettiği popüler bir plajı piranalar istila etti.
 

Yerel yetkililer, ülkenin batısındaki Mato Grosso eyaletinin Caceres kentinde nehir kıyısında yer alan plajda son iki hafta içinde en az 15 kişinin yüzerken piranalar tarafından ısırıldığını bildirdi.


Yetkililer, pirana saldırılarında şimdiye kadar ölen olmadığını, ancak çok sayıda kişinin ayak parmaklarının ya da bacak ve bileklerinden parçaların koptuğunu belirtti.


Piranaların, nehirlerin kent sınırları dışında kalan kesimlerinde sıklıkla görüldüğünü vurgulayan yetkililer, vahşi balıklara ilk kez kent içindeki sularda rastlandığını kaydetti.


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