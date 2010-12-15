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Yaşam

PLAJDA KÜPE, YÜZÜK VE KOLYE ARADILAR    FETHİYE (A.A)

15 Aralık 2010 15:23

-PLAJDA KÜPE, YÜZÜK VE KOLYE ARADILAR    FETHİYE (A.A) - 15.12.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup, yazın turistlerin sahilde ve denizde düşürdüğü ziynet eşyalarını dedektörle aradı.  İlçede yaşanan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Ölüdeniz beldesindeki Belceğiz Plajı'na gelen 8 kişilik grup, plajı baştan başa dolaşarak, dedektörle tespit ettikleri altın küpe, yüzük, kolye ve bozuk paraları topladı.  Gruptakilerden emekli işçi Feridun Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle 4 yıldır sahillerde detektörle altın aradığını söyledi. Bu yıl geçen yıla göre daha az altın bulduklarını ifade eden Aykut, ''Dalga çok büyük olduğundan altınları geri çekmiş. Dün bir altın buldum. Detektörle arayanlar çoğaldığı için işlerim azaldı. 10-16 saat uğraşıp, altın ve gümüş takı bulmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz 2 yıl işler bu yıla nazaran daha iyiydi. İnsanlar plaja gelirken, altınlarını takmaz ve düşürmez oldular'' dedi.  Sahilde altın arayanlardan Ercan Durmaz da amaçlarının ekonomik kazanç sağlamak olduğunu belirterek, ''Bu yıl ekonomik kriz yüzünden turistler ziynet eşyalarını takmamışlar. Biz kumların altında kaybolmaya yüz tutmuş hazinelerimizi ekonomiye kazandırıyoruz. Jandarmadan izin alarak plajda arama yaptık. Demir para ve takı eşyası çıktı. Kumsalı kazmadan turistlerin düşürdüğü ve dalgaların getirdiği takı ve bozuk paraları topluyoruz'' diye konuştu.

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