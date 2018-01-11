Plajda eğlendiler, kebabçıda yakalandılar

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Phishing adı verilen yöntemle 219 kişinin hesaplarından 370 bin lira çektiği belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği parayla lüks bir hayat sürdükleri ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları belirlendi.

Phishing adı verilen yöntemle kişilerin bilgisi dışında banka hesaplarından para çeken şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 219 kişinin hesaplarından 370 bin lira çektiği belirlendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine banka hesaplarından bilgileri dışında para çekilen bazı kişiler şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer lüks araba ve para ödülü kazandıracaklarını vaad eden reklamlar verdiğini tespit etti. Linklere tıklayan kişileri phishing adı verilen sitelere yönlendirerek bu sitelerden mağdurların hesap ve banka bilgilerinin elde edildiği belirlendi. Yapılan 4 aylık teknik takibin ardından İstanbul ve Balıkesir\'de eş zamanlı operasyonla 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 11 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 4 harddisk, şüphelilera ait cip, 19 cep telefonu ve 15 bin 587 lira ele geçirildi.



219 KİŞİDEN 370 BİN LİRA, 5 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda 219 kişinin hesaplarından 370 bin lira çekildiğini, şüphelilerin hard disklerinde yapılan aramalarda 5 bin kişinin bilgilerine ulaşıldığı ve polis ekiplerinin bu kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattığı bildirildi.



8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesi\'ne sevk edildi. Şüphelilerden 8\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ŞÜPHELİLERİN LÜKS YAŞAMI ORTAYA ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalayarak gözaltına alması ve adliyeye sevk etmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yaptığı incelemede elde ettikleri paralarla lüks bir yaşam sürdüğünü ve paraları harcamalarına ait görüntülere ulaştı. Emniyet yetkilileri vatandaşları bankaların kendi siteleri haricinde hiçbir şekilde banka reklamlarına tıklamamaları konusunda uyardı.

(FOTOĞRAF)